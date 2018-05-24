Сирия: очередной удар коалиции обрушился на армию Асада в Дейр-эз-Зоре

Международная коалиция во главе с США нанесла удары по сирийским военным объектам в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает новостное агентство "Сана". По его данным, самолеты западной коалиции атаковали военных в сирийской пустыне недалеко от города Аль-Букемаль. Это произошло после того, как правительственные войска и союзники сирийской армии разгромили ячейку боевиков, готовивших нападение на военных. Об этом также сообщает пресс-служба ливанского движения "Хезболла" — его представители поддерживают сирийскую армию. В Пентагоне данные об атаке не подтверждают, отмечает телеканал "Россия 24".