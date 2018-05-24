Замминистра обороны Руслан Цаликов продолжает инспекцию объектов на Дальнем Востоке

Строящиеся военные объекты проинспектировал заместитель министра обороны Руслан Цаликов в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку. Сначала проверив модернизацию санатория "Океанский" во Владивостоке. Позже Цаликов принял участие в открытии после ремонта одной из казарм Суворовского училища в Уссурийске.

Статуи и белоснежные беседки. У лестницы, ведущей к заливу, собрался персонал санатория "Океанский". Сегодня здесь открылся новый спальный корпус, рассчитанный на 66 номеров. Красную ленту перерезал Руслан Цаликов, замглавы министерства обороны.

Ежегодно сюда, во Владивосток на лечение и отдых приезжают тысячи человек со всей страны. После торжественного открытия нового корпуса — перелет в Уссурийск на вертолетах. В военном городке западный первый заместитель министра осмотрел объекты, которые были недавно отремонтированы и те, которые еще предстоит закончить.

Внутри — современный ремонт. Условия проживания — соответствуют всем нормативам. Всего здесь реконструированы 7 казарм, а также здание столовой. Строительные работы ведутся и в Суворовском училище, где воспитываются будущие защитники Отечества. Здесь возводят деревянный храм, посвященный Александру Невскому.

На месте взорванной в тридцатых годах церкви. Рядом — стадион и столовая. Ей делегация уделила особое внимание. Ежедневно здесь готовят для пятисот воспитанников. Еда должна быть не только вкусной, но и качественной.

Осматривая помещения училища, замминистра пообщался и с суворовцами в математическом классе. Сами суворовцы своим выбором гордятся. О решении поступить сюда — не жалеет, судя по всему, никто. Ведь помимо учебы, воспитанники занимаются общественной деятельностью.

Сейчас, по словам представителей Минобороны, развитию вооруженных сил Дальнего Востока уделяется особое внимание. Дальний Восток для вооруженных сил страны является стратегическим регионом. И, по словам представителей Минобороны, особая важность придается решению социальным вопросов, с которыми сталкиваются военнослужащие.