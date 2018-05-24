Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин: я счастлив

"Вашингтон Кэпиталз" во второй раз в истории пробился в финал главного турнира Национальной хоккейной лиги – Кубка Стэнли. Клубу Александра Овечкина и Евгения Кузнецова предстоит сыграть в серии до четырех побед с новичком лиги "Вегас Голден Найтс".

В седьмом матче финала Восточной конференции "Вашингтон" выиграл в гостях у клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" 4:0. Овечкин с передачи Кузнецова забросил первую шайбу в матче, которая стала победной. "Я счастлив. За нашу команду, за город, за всех наших фанатов. Мы все находимся в восхищении. Мы просто держались системы, нашего плана. После пятого матча мы не имели права проиграть. И в результате вышли в финал Кубка Стэнли. Он значит для меня всё. Мы собираемся биться", — приводит слова Александра Овечкина "Спорт-Экспресс".

У Кубка Стэнли будет новый владелец. Ни "Вегас", ни "Вашингтон" еще не становились победителями турнира. "Золотые рыцари" проводят свой первый сезон в НХЛ. "Кэпиталз" играли в финале двадцать лет назад и проиграли "Детройт Ред Уингз" 0:4. Ни Александр Овечкин, ни Евгений Кузнецов еще не выигрывали Кубок Стэнли.

Стало известно расписание матчей финала. Первый матч пройдет в Лас-Вегасе 28 мая. Там же команды снова сыграют 30 мая. Третья игра запланирована на 3 июня в Вашингтоне, четвертая – 4 июня в Вашингтоне, пятая (если понадобится) – 7 июня в Лас-Вегасе, шестая (если понадобится) – 10 июня в Вашингтоне, седьмая (если понадобится) – 13 июня в Лас-Вегасе. Матчи будут начинаться в 3 часа по московскому времени.