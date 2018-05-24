24 мая 201807:57
Стая кашалотов выбросилась на берег Новой Зеландии
На западе новозеландского острова Северный выбросились на берег восемь кашалотов. К тому моменту, когда туда прибыли люди, все киты были уже мертвы.
Кашалоты — морские млекопитающие, крупнейшие из зубатых китов. Длина взрослых особей достигает 20 метров, масса – 50 тонн, напоминает ТАСС
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