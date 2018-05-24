Roland Garros. Виталия Дьяченко во втором круге квалификации

В квалификационных состязаниях Открытого чемпионата Франции по теннису завершился первый круг женских состязаний. Последней из россиянок во второй раунд отбора вышла Виталия Дьяченко, которая оказалась сильнее итальянки Жасмин Паолини.

Итальянка Паолини была "посеяна" на втором в сезоне турнире "Большого шлема" под номером №20. И поединок с ней дался Дьяченко нелегко, но тем слаще был миг победы. В первом сете спортсменки играли тай-брейк, а во втором все решила одна взятая россиянкой чужая подача – 7:6, 6:4 в пользу Виталии.