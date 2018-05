Форвард "Вашингтона" Кузнецов установил рекорд клуба в плей-офф

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов в седьмой игре финала Восточной конференции против "Тампа-Бэй Лайтнинг" побил рекорд Никласа Бэкстрема, который держался почти десять лет. В плей-офф россиянин набирает очки уже в десятом матче подряд. До него в клубе подобное не удавалось никому.

В победной встрече против "молний" Кузнецов отдал голевую передачу Александру Овечкину, который открыл счет в матче. Таким образом, в Кубке Стэнли он в десятой игре подряд сумел набрать очки за результативность.

It was @ovi8 to start things off and the rest is history. Here's your @GatoradeCanada Cool Under Pressure Play of the Night. #StanleyCup pic.twitter.com/9NKcjwNTif