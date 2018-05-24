Неймар идет на поправку и может сыграть на чемпионате мира

Ведущий форвард футбольной сборной Бразилии и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар восстанавливается после травмы быстрее ожидаемого. Медики считают, что игрок вполне сможет стать в строй действующих футболистов "пентакампеонов" на чемпионате мира.

"Неймар очень хорошо восстанавливается, — цитирует испанское издание AS тренера сборной Бразилии по физической подготовке Фабио Масхереджана. – Я не могу оценить это в процентах от его идеального состояния, но. его восстановление проходит быстрее ожидаемого". Впрочем, Масхереджан оговорился, что не знает, "к какому состоянию игрок придет".

Как уже сообщали Вести.Ru, 26-летний форвард "ПСЖ" не выходит на поле с февраля из-за тяжелой травмы, однако специалисты считают, что он должен набрать форму к чемпионату мира-2018. При этом, известный бразильский прорицатель Карлиньюс Виденте ранее сообщил, что Неймар не сможет сыграть на чемпионате мира в России из-за травмы.