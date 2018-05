Александра Овечкина признали третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге. В решающей седьмой игре полуфинальной серии против "Тампа-Бэй Лайтнинг" россиянин оказался автором победной шайбы, которая вывела его клуб в финал Кубка Стэнли.

Овечкин сумел отличиться в этой встрече уже на 62-й секунде первого периода. Ассистировал ему Евгений Кузнецов. "Столичные" обыграли "молний" со счетом 4:0, а гол Александра оказался победным.

