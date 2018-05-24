Тюрьма и штраф: Фалькао наказан за махинации с налогами

Футболист сборной Колумбии и клуба "Монако" Радамель Фалькао признан виновным в уклонении от налогов во время выступлений в 2011-2013 гг. за мадридский "Атлетико". Испанский суд приговорил игрока к 16 месяцам тюрьмы и штрафу на 9 млн евро.

Фалькао был обвинен в налоговых махинациях во время пребывания в Испании на сумму 822,6 тыс. евро в 2012 году и 4,84 млн евро в 2013 году, сообщает испанская Marca. Суд не нашел оправдания действиям 32-летнего колумбийца и вынес обвинительный приговор.

Правда, согласно законодательству Испании, при отсутствии у человека судимости наказание не влечет за собой непосредственно тюремного заключения. Так что Фалькао, скорее всего, обойдется только многомиллионным штрафом.

Отметим, что в Испании очень строгое налоговое законодательство и в поле зрения правоохранителей регулярно попадают заезжие футбольные знаменитости. Так ранее налоговики долго разбирались с аргентинцем Лионелем Месси, играющим в "Барселоне", а затем всерьез взялись за португальца Криштиану Роналду из мадридского "Реала".