В Ивановской области пьяный водитель врезался в группу велосипедистов

В городе Южа Ивановской области пьяный водитель на автомобиле "ВАЗ-2112" врезался в группу велосипедистов, которые передвигались по краю проезжей части.

В результате наезда два человека погибли (мужчина и женщина), еще две женщины и 15-летний подросток с различными травмами были доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. По некоторым данным, все попавшие под колеса велосипедисты являются членами одной семьи.