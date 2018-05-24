Набиуллина: инфляция управляема, ключевую ставку повышать не будем

Центробанк не закладывает в своем прогнозе повышение ключевой ставки, заявил глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на Петербургском экономическом форуме.

Инфляционные риски от наращивания доходов управляемы, отметила она.

Кредитно-денежная политика ЦБ РФ остается умеренно жесткой, сообщила Набиуллина. "Есть люфт для снижения ставки до нейтральной политики, но в зависимости от тех решений, которые будут приниматься, мы будем смотреть на темпы снижения ставки", — сказала она, уточнив, что Центробанк может снижать ее медленнее.

"Но наш прогноз говорит о том, что нам не придется повышать ставку. Это был бы нежелательный вариант для экономики", — добавила глава Центробанка.