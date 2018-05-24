"Атлетико" хочет удержать Гризманна зарплатой в 25 млн евро

Руководство мадридского "Атлетико" готово пересмотреть условия контракта Антуана Гризманна. Лучшему футболисту "матрасников" предложена зарплата в 25 млн евро за год. Это сделано для того, чтобы 27-летний француз не перешел в каталонскую "Барселону".

Ранее появилась информация, что звездный форвард "Атлетико" согласился продолжать выступать в клубе, однако после обструкции со стороны собственных фанатов во время заключительного матча чемпионата Испании, Гризманн находится в раздумьях, сообщает Sports.ru.

Напомним, что "Барселона" предлагала французу зарплату на уровне 15 миллионов евро за сезон.