Мини-футбол. "Газпром-Югра" победил "Синару" на старте полуфинала

В чемпионате России по мини-футболу (футзалу) начались полуфинальные серии, которые проходят до трех побед. Лидеры регулярного чемпионата из клуба "Газпром-Югра" обыграли "Синару" из Екатеринбурга с минимальным счетом 2:1.

Во второй серии "Тюмень" на домашней площадке уступила новосибирскому "Сибиряку" – 2:3. Ранее все четыре полуфиналиста с "сухим" счетом 3:0 переиграли своих соперников по 1/4 финала. "Югра" была сильнее "Новой Генерации", "Синара" одолела КПРФ, "Тюмень" выиграла у "Политеха", а "Сибиряк" победил "Норильский Никель".