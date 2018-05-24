Московский школьник напал с ножом на одноклассника

В школе на северо-западе Москвы подросток напал с ножом на сверстника, передает ТАСС.

Как сообщили в правоохранительных органах, ЧП произошло в школе на Планерной улице. Между двумя 16-летними учениками возник конфликт. Один из них ударил оппонента ножом.

В пресс-службе столичного главка МВД пояснили, что в полицию поступило сообщение о получении телесных повреждений несовершеннолетним.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.