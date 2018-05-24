Бюджет ФК "Спартак" на следующий сезон не будет увеличен

Вице-президент футбольного клуба "Спартак" (Москва) Наиль Измайлов заявил, что бюджет клуба на следующий сезон уже сформирован. Он оказался таким же, как и в прошлом году. Даже в случае попадания "красно-белых" в групповой этап Лиги чемпионов бюджет пересмотрен не будет.

"Бюджет "Спартака" на следующий сезон сформирован, он такой же, как и в прошлом году. И он не зависит от того, попадет ли наша команда в групповой этап Лиги чемпионов. Если попадем — получим еще 20 миллионов", — цитирует Измайлова РИА Новости.

Кроме того, вице-президент озвучил цели команды на будущий сезон. "Цели у "Спартака" одни и те же: стать чемпионом и играть в Лиге чемпионов ", — заявил Измайлов.

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, что бюджет его клуба равен бюджетам двух-трех топ-клубов английского Чемпионшипа – второго по силе дивизиона страны.