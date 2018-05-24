Пассажир, упавший на рельсы "Театральной", задержал движение по зеленой ветке метро

Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро было нарушено из-за упавшего на рельсы пассажира.

"На Замоскворецкой линии увеличены интервалы движения поездов на центральном участке из-за инцидента с пассажиром", — сообщается на официальной страничке метрополитена в Twitter.

Знакомый с ситуацией источник рассказал "Интерфаксу", что ЧП произошло на станции "Театральная". Чтобы вытащить упавшего человека, с контактного рельса было снято напряжение. О состоянии упавшего пассажира ничего не сообщается.

В настоящее время движение поездов на линии введено в график.