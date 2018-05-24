Маленького ребенка с помощью веревки спасли при пожаре в Петербурге

Две женщины погибли в результате пожара в многоэтажке в Калининском районе Санкт-Петербурга. Еще один мужчина самостоятельно спрыгнул с третьего этажа, а проживающего этажом выше маленького ребенка спасатели спустили вниз с помощью веревки. Этот момент сняли на видео.

Огнем оказалась объята двухкомнатная квартира в многоэтажке на Пискаревском проспекте, к моменту прибытия пожарных около 40 квадратных метров превратились в пепелище. Пламя вырывалось из окон и грозило перекинуться на квартиру выше этажом, где находился маленький ребенок. Вниз его спустили по веревке, когда вокруг бушевал пожар.

Из загоревшейся квартиры удалось спастись только мужчине, который выпрыгнул в окно и приземлился на козырек расположенного внизу магазина. Его доставили в больницу с многочисленными травмами.

После ликвидации огня в квартире обнаружили тела двух женщин.