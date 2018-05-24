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Исследование Марса и его спутников орбитальными аппаратами и марсоходами 11 минут назад
Марсоход "Кьюриосити" вновь научился бурить
Как сообщает пресс-релиз NASA, инженеры восстановили функцию бурения на марсоходе "Кьюриосити" (Curiosity). Почти полтора года ровер был лишён этого важного геологического инструмента из-за технической неисправности. Теперь он вновь пробурил марсианский камень.
Всякий, кто держал в руках дрель, знает, как важно, чтобы сверло во время процесса сохраняло своё положение. Если оно будет плясать вокруг до около намеченной точки, инструмент только поцарапает поверхность образца, а не просверлит скважину. Изначально бур марсохода сохранял направление с помощью двух стабилизирующих стоек. Однако в декабре 2016 года эта система вышла из строя.
Между тем геологические исследования – это основная задача "Кьюриосити". Он оснащён двумя автоматическими лабораториями, в которых производится химический и минералогический анализ собранных образцов. И как раз сейчас ровер путешествует по очень интересному геологическому объекту – хребту Веры Рубин. Остаться в этой ситуации без бура было бы катастрофой.
Поэтому с момента отказа системы стоек инженеры работали над тем, чтобы найти новый способ фиксировать сверло во время бурения. Легко понять всю сложность этой задачи. Ведь к аппарату, находящемуся на другой планете, не прикрутишь новые детали. Специалистам предстояло разработать алгоритм, нештатным образом использующий существующие системы. Аналогично этому человек может в крайнем случае придержать что-то коленом или локтем, которые совсем не предназначены эволюцией для удерживания предметов. Такое вот, говоря словами классика, изыскание внутренних резервов.
Инженеры нашли выход, научив марсоход применять силу его собственного манипулятора, на котором размещён бур. Теперь сверло прижимается к образцу давлением сверху. При бытовом сверлении мы, кстати, поступаем аналогично, сильно нажимая на дрель.
И вот 20 мая 2018 года ровер пробурил свою первую с 2016 года скважину.
"Команда проявила огромную изобретательность, чтобы разработать новую технологию бурения и внедрить её на другой планете, – говорит заместитель менеджера проекта Curiosity Стив Ли (Steve Lee) из NASA. – Это два важных дюйма инноваций на расстоянии 60 миллионов миль. Мы очень рады, что результат был настолько успешным".
Поясним, что два дюйма (5,1 сантиметра) – это глубина просверленного отверстия. К слову, его диаметр составил 1,6 сантиметра. 60 миллионов миль (97 миллионов километров) – это расстояние от Земли до Марса.
"Мы разрабатываем этот новый метод бурения уже более года, но наша работа не окончена после того, как на Марсе был получен образец [грунта, взятого буром], – поясняет Томас Грин (Thomas Green) из NASA. – С каждым новым тестом мы внимательно изучаем данные для поиска улучшений, которые мы можем сделать, а затем возвращаемся к нашему тестовому стенду для повторения процесса".
В результате бурения полость внутри сверла заполняется порошком добытого грунта, состав которого и анализируется внутри аппарата. Теперь, когда пробное бурение успешно завершено, инженерам предстоит следующий шаг. Нужно проверить, насколько хорошо в новых условиях работает система доставки полученного порошка во внутренние лаборатории марсохода. Этот этап испытаний намечен уже на 25 мая 2018 года.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о том, насколько изношены колёса ровера и как инженеры решают эту проблему при проектировании будущих аппаратов.
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