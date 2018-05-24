24 мая 201812:22
РКН проверит Facebook и WhatsApp до наступления зимы
На полях Петербургского международного экономического форума глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство намерено провести комплексную проверку компании Facebook и мессенджера WhatsApp на соответствие их действий российскому законодательству, передает ТАСС.
По словам главы Роскомнадзора, проверка компании Facebook и, возможно, мессенджера WhatsApp точно будет проведена до декабря 2018 года. Она направлена на соответствие действий российскому законодательству, локализации баз данных россиян на территории РФ, а также исполнения законов по удалению запрещенной информации.
"По результатам этой проверки будем принимать решение", — сказал Жаров.
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