Российские волейболистки победили немок в Лиге наций

Волейболистки сборной России провели шестой матч в рамках Лиги наций. Россиянки встречались с командой Германии. Уступив в первой партии, подопечные Вадима Панкова затем взяли подряд три сета и добились итоговой победы со счетом 3:1 (19:25, 25:21, 25:15, 25:23).

Женская сборная России набрала 12 очков после 6 игр. В турнирной таблице Лиги наций наша команда занимает четвертое место. На первом месте находятся американские волейболистки с 16 баллами. Следом идут сербки и бразильянки, набравшие по 12 очков после 5 встреч.

Следующим соперником сборной России на турнире станет сербская команда. Игра состоится 29 мая.