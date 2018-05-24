Вооруженный кувалдой американец расколотил внедорожник и побил его пассажира

Полиция Филадельфии опубликовала видео нападения мужчины с кувалдой на автомобиль и сидящих в нем людей. Происшествие произошло в районе Порта-Ричмонда еще 22 мая, однако стражи закона до сих пор не нашли ни преступника, ни его жертв.

На опубликованных кадрах видно, как на парковку подъехали два автомобиля. Из одного вышел мужчина и без разговоров начал разбивать кувалдой вторую машину. Водитель, похоже, запаниковал и, резко развернувшись, попытался скрыться, потеряв своего пассажира.

Когда выпавший из салона захромал в сторону остановившегося автомобиля, агрессор крепко врезал молотом ему по спине, а затем, прежде чем беглецы смогли уехать, разбил у машины еще и заднее стекло.

Местные СМИ написали, что один из свидетелей происшествия слышал, как разъяренный мужчина кричал: "Вы обманули мою подругу", однако эта информация полицейскими не подтверждается.