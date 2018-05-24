Московский школьник случайно ранил одноклассника перочинным ножом

Ученик 9-го класса школы N1571 на северо-западе Москвы задел складным ножом своего одноклассника во время занятия. Ребенок не получил сильных повреждений, лишь небольшое непроникающее ранение. Пострадавшему была оказана оперативная помощь, его жизни ничто не угрожает, сообщает "Интерфакс".

"По информации директора школы Марины Варгамян, школьник баловался с перочинным ножом и случайно задел своего товарища. Учитель сразу же вмешался, в школу была вызвана скорая помощь и полиция, медики прибыли оперативно, на месте оказали первую помощь и доставили в стационар", — сообщил замруководителя департамента образования Москвы Павел Карпов.

Конфликтных отношений между ребятами не было.

Замглавы департамента добавил, что в настоящее время в школе проверяется охрана, проводится служебное расследование для выяснения, каким образом мальчику удалось пронести нож.