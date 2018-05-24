Тема:
Нанотехнологии и решения на их основе 59 минут назад
Химики из России придумали тормоза для молекулярных машин
Учёные из Института физической химии и электрохимии РАН в сотрудничестве с иностранными коллегами обнаружили молекулу, которую можно использовать для остановки наномашин. В качестве "педали тормоза" служит кислотно-щелочной баланс среды. Достижение описано в научной статье, опубликованной в издании New Journal of Chemistry.
Напомним, что наномашинами называются механизмы, состоящие из считанных молекул. За их создание в 2016 году была присуждена Нобелевская премия по химии.
Эксперты предрекают таким разработкам множество самых разных применений. Их можно использовать, например, в адресной доставке лекарств. Однако пока создаваемые учёными конструкции гораздо легче привести в движение, чем остановить или заставить сменить направление.
Похоже, что российские химики решили первую из этих проблем. Их внимание привлекли молекулы порфиринов. Они давно используются во всякого рода "наномоторах", поскольку фактически представляют собой кольцо, которое легко приходит во вращение вокруг своей оси.
На основе определённого вида порфиринов авторы и создали "управляемое колесо". Для этого они добавили в конструкцию неподвижную молекулу, содержащую, в частности, бензольные кольца и сульфатные группы. Поведение получившейся конструкции при комнатной температуре исследователи отслеживали методом ультрафиолетово-оптической спектроскопии.
Выяснилось, что при повышении кислотности среды между подвижной и неподвижной частью образуются водородные связи. Эти связи играют роль стопора в молекулярном механизме, останавливая свободное движение деталей.
Исследователи продемонстрировали, что этот процесс является обратимым. Нормализация pH приводила к разрушению связей и восстановлению подвижности. Образно говоря, машину снимали с тормоза.
"Почему интересно управлять такой молекулярной машиной, меняя кислотность среды? Во-первых, это принцип живой природы. Обратимое образование водородных связей может запускать тот или иной процесс в организме, поэтому возможность создания молекулярных машин и переключателей на основе их [водородных связей] очень привлекательна для нас", – цитирует "РИА Новости" соавтора работы Юлию Горбунову со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о молекулярном поезде, который движется по рельсам из ДНК, и полностью искусственном молекулярном насосе.
Ранее по теме
-
Наночастицы из чайных листьев помогут в лечении рака1 сутки назад
-
Новая батарейка революционной архитектуры заряжается за несколько секунд3 суток назад
-
Инженеры построили дом на кончике оптического волокна3 суток назад
-
Подводная нанотехнология: найдены водоросли с "опаловыми" свойствами1 месяц назад
-
Физики вырастили гибкие, как резина, алмазы1 месяц назад
-
Не горячись: пористый кремний решит проблему охлаждения электроники1 месяц назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Следствие: ракета, сбившая "Боинг" под Донецком, принадлежала России
- Московский школьник напал с ножом на одноклассника
- Житель якутского села убил пять человек
- Юлия Скрипаль говорила русский текст, переведенный с английского
- Украина запретила доступ к Вестям.Ru
ПМЭФ-2018
-
Кудрин предупредил о рисках падения нефти
- Силуанов: уход людей Дерипаски из "Русала" - это хорошо
- Банк России не планирует повышать ключевую ставку
- Санкции США к Венесуэле затронут проекты "Роснефти"
Самое читаемое
-
Посмотреть бы в глаза родителям: соцсети о чудовищах из Псебая
- Пожаловавшаяся Путину онкобольная умерла
- Вашингтон отбирает у Дерипаски "Группу ГАЗ"
- Мужчина расстрелял семейную пару в отместку за гибель брата
- Двухлетний мальчик, пропавший в Хабаровском крае, найден мертвым
Авто.Вести.Ru
-
Дневник Lada Xray: выбираем новые шины!
- Тест-драйв Subaru Outback 2018 года: вся правда о японском кросс-универсале
- Хит-парад. Самые дорогие серийные SUV
- УАЗ "Патриот" получит новый мотор (автомат тоже будет!)
- "Мерседес" продолжит выпускать старый культовый "Гелендваген"
Экономика
-
ПМЭФ-2018: основные сессии первого дня форума
- Руководство "РусАла" покинет компанию
- Набиуллина: ЦБ не намерен повышать ключевую ставку
- Нефть по $100: насколько это реально?
- США намерены ускорить поставки оружия Украине
Недвижимость
-
Дача на лето: 7 критериев правильного выбора
- "Наглеть нельзя". Москвичи сдают болельщикам жилье по 100 тысяч за сутки
- Не стать жертвой: как обманывают продавцы вторички
- 5 ЖК, в которых не могут продать квартиры больше 5 лет
- Ипотека перестала дешеветь
Вести.Медицина
-
7 ошибок, из-за которых тонометр завышает показатели давления
- Человеческие кровати грязнее лежанок шимпанзе
- Углеводы на ночь: что нужно знать о новой модной диете
- 5 способов сделать утренний кофе полезнее
- Неприятный запах изо рта: 3 причины и 3 способа справиться
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся в "КамАЗе"
- Подросток-инвалид, которого не пустили на авиарейс, спустя 3 дня улетел домой
- По подозрению в убийстве студентки задержали ее возлюбленного
- Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- Десятилетняя девочка без спроса взяла у бабушки 80 тысяч рублей и потратила на игрушки
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Вячеслав Фетисов хочет отправить ДиКаприо в Арктику
- Лифты с видеосвязью создали в Москве
- На столичных вокзалах вводят новые правила прохода пассажиров
- Необычное импортозамещение: подмосковная ферма наращивает производство шмелей
- Новая афера с водяными счетчиками
- В Московском зоопарке появился на свет детеныш дагестанского тура
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Вспыхнувшие миллионы лет назад сверхновые изменили жизнь на Земле
- Напечатанные из "умного" гидрогеля человечки прогулялись под водой
- Социальная изоляция меняет химический состав мозга
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Вдова Евстигнеева спивается после побега юного любовника через окно
- Известный российский режиссер впервые рассказал о гибели жены
- Свадьба Гогена Солнцева с пенсионеркой довела его мать до инсульта
- Новорожденный внук Марии Шукшиной оказался не нужен звездному семейству
Телеканал "Культура"
-
Одна любовь и одна жизнь: вслед за мужем умерла драматург Елена Гремина
- Обнаружена новая картина Рембрандта
- В Москве состоялась премьера фильма "Сыр. Путешествие из Швейцарии в Россию"
- В "Геликон-опере" показали "Женитьбу Фигаренко"