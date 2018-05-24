Украина запретила доступ к Вестям.Ru

На Украине запретили доступ к сайтам ведущих российских телеканалов. На сайте президента страны Петра Порошенко размещен обновленный санкционный список, из которого следует, что украинские пользователи не смогут теперь попасть на Вести.Ru и другие ресурсы ВГТРК: rtr-planeta.com, russia.tv, tvkultura.ru, vgtrk.com, mobile.vgtrk.com, i-mult.tlum.ru, multvkino.tlum.ru, karusel-tv.ru.

Также под запрет попал сайт Первого канала и ряд других ресурсов.

Кроме того, опубликованы обновленные списки физических и юридических лиц, попавших под украинские санкции. Теперь на Украине под запретам сенатор Сулейман Керимов, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, президент ВТБ Андрей Костин и другие.

Ранее Порошенко заявлял, что собирается синхронизировать украинский санкционный список с американским и ввести ограничительные меры против "российский олигархов", попавших под новые санкции США.