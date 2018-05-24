Легенда джаза Татевик Оганесян летит в Москву с "летними мечтами"

В Московском Международном Доме Музыки (ММДМ) 2 июня состоится концерт легендарной джазовой певицы армянского происхождения Татевик Оганесян. Во второй раз за 15 лет она летит из США в Москву, чтобы спеть для ценителей джаза в России.

"Элла из Еревана", "Леди джаз СССР" – так называли Татевик Оганесян в 1970-е – после того, как она появилась в знаменитом тогда Государственном оркестре Армении под управлением Константина Орбеляна и покорила публику своим голосом и манерой исполнения.

Практически сразу Татевик стала самой известной джазовой певицей в СССР. Она выступала и записывала композиции с самыми известными тогда советскими музыкантами и коллективами, а в 1980-е уехала в США.

Однако и там, на родине джаза, Оганесян сумела стать звездой. Она делила одну сцену с такими гигантами мирового джаза, как Майлз Дэвис, Рэй Чарльз, Оскар Питерсон, Бетти Картер и Кармен Макрай.

Любители джаза во многих странах мира были загипнотизированы деликатным и точным воспроизведением духа песен Эллингтона, Гершвина, Паркера, Жобима, а в альбоме "Listen To My Heart", записанном на лейбле "Sony Classical" под руководством легендарного продюсера Джорджа Авакяна, Татевик создает джазовые версии армянской народной музыки.

В программе "Summer Jazz Dreams", которую Татевик Оганесян представит в Москве со своим нью-йоркским трио, прозвучат джазовые стандарты великих композиторов: Гершвина, Жобима, Элллингтона, Роджерса, а также народные армянские мелодии Комитаса в авторских аранжировках вокалистки, рассказали Вестям.Ru в джаз-клубе "Эссе", который выступает организатором концерта в ММДМ звезды мирового джаза.