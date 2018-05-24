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24 мая 201814:40

"Тоттенхэм" требует от "МЮ" за бельгийца Алдервейрелда 85 млн евро

Игрок обороны футбольной сборной Бельгии и лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Тобиас Алдервейрелд стал одной из трансферных целей другого клуба премьер-лиги – "Манчестер Юнайтед". Желание приобрести бельгийца выразил тренер "МЮ" Жозе Моуринью.

При этом "шпоры" резко взвинтили цену на бельгийского защитника: еще два месяца назад эксперты сообщали, что трансфер обойдется в 55 млн фунтов (63 млн евро), но теперь глава "Тоттенхэма" Даниэл Леви намерен выручить за игрока не менее 75 млн фунтов или 85 млн евро. Сам Алдервейрелд, срок контракта которого истекает в 2020 году, пока не спешит продлевать соглашение с "Тоттенхэмом".

При этом если бельгиец не продлит контракт, то следующим летом он может уйти из клуба за 25 млн фунтов – такова сумма отступных в действующем соглашении, сообщает английская Mirror. По этой причине "Тоттенхэм" намерен выручить максимум за Алдервейрелда в это летнее трансферное окно.

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