КНДР демонтировала свой ядерный полигон

Северная Корея демонтировала ядерный полигон "Пунгери" в присутствии журналистов из Британии, России, Китая, США и Южной Кореи, сообщает "Интерфакс".

"Пунгери" является крупнейшим полигоном в КНДР для испытания ядерного оружия. Впервые он был использован в 2006 году. Также испытания проводились в мае 2009 года, в феврале 2013 года, в январе и сентябре 2016 года, и в сентябре 2017 года.

Ранее представители КНДР говорили, что демонтаж будет произведен 24 мая, если погодные условия будут благоприятными.