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24 мая 201813:50

Формула-1. Риккардо первый в Монако, Сироткин – в Топ-10

EPA

В Монако стартовал очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Первую серию свободных заездов, которые проходят не в пятницу, как везде, а в четверг выиграл Даниэль Риккардо из Red Bull. Россиянин Сергей Сироткин занял 9-е место.

Гонщики начали первую серию тестов осторожно, постепенно прибавляя в темпе, сообщает сайт F1News.Ru. Состояние трассы традиционно оставляло желать лучшего, но многие сразу выехали на самом мягком из составов Pirelli, который в этот уикенд дебютирует в Гран-при Монако, благо комплектов шин HyperSoft все заказали достаточно.

В Монако важен каждый круг, но не всем удалось поработать. В боксах Haas работали с машиной Магнуссена и Кевин пропустил сессию из-за проблем с электрикой. На машине его напарника Грожана механики по ходу сессии меняли днище. Потерял почти всю сессию и Алонсо – из-за проблем с датчиками инженеры долго не могли найти причину, лишь на последних минутах он выехал вновь.

На 15-й минуте наш Сироткин из команды Williams пробил колесо после контакта с барьером в последнем повороте – Сергей сам доехал до боксов и через 20 минут выехал вновь. У его напарника по Williams Лэнса Стролла возникли проблемы с сиденьем.

По ходу сессии Риккардо проехал круг за 1 мин. 12,126 сек., побив абсолютный рекорд трассы, который в этот уикенд с шинами HyperSoft наверняка будет очень серьёзно улучшен. Шины HyperSoft выдерживали больше двадцати кругов, что подтвердило сценарий одного пит-стопа в воскресной гонке.

Вторым стал напарник Риккардо по "конюшне" Макс Ферстаппен, третьим чемпион мира из Mercedes Льюис Хэмилтон. Сироткин сумел попасть в Топ-10, заняв 9-е место, его напарник Стролл – на 16-й позиции.

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