В Тель-Авиве экстренно сел дымящийся немецкий самолет

В аэропорту Бен-Гуриона близ Тель-Авива днем 24 мая совершил экстренную посадку Самолет немецкой авиакомпании Germania. Как сообщает израильское телевидение, на борту лайнера произошло задымление.

Причины неполадок на борту пока не сообщаются, к самолету направлены экстренные службы, передает ТАСС.