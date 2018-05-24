Льгота на парковку: родители детей-инвалидов жалуются на штрафы
Получить специальные знаки "инвалид за рулем" для автомобиля вскоре можно будет только в МФЦ. Из свободной продажи они исчезнут. Мера вынужденная: слишком много людей стали пользоваться такими наклейками, не имея на это права, ради бесплатной парковки. При этом те, кто пользуется льготой на законных основаниях, нередко получают внушительные штрафы.
Парковка для инвалидов снова занята, но даже если свободное место найдется, отец тяжелобольного ребенка все равно может стать нарушителем.
"Там, где заднее колесо машины, стоял знак "Парковка для инвалидов". Ничего не нарушал, встал четко по разметке. Пришел штраф на 2,5 тысячи рублей", — рассказывает Александр Еремеев.
Вот фотография с постановления: кажется, что это обычная платная парковка. Но вот то же место с другого ракурса: здесь уже хорошо видно знак. Это потом при ремонте тротуаров его демонтируют и унесут.
Мария возит 8-летнего сына с ДЦП в поликлинику, к родственникам, на дачу. Знак инвалида всегда под стеклом. Однажды ее остановили полицейские и увидели, что ребенка в машине нет — выписали штраф.
"Говорит: я, конечно, все понимаю, но вот закон есть закон, вы не должны ездить со знаком инвалида без инвалида. Вынуждена была оплатить 5 тысяч", — говорит Мария Багрина.
Родители особенных детей всегда под угрозой получения штрафа за нарушение правил. Знак инвалида с автомобиля они не снимают.
"Видите, 16 килограммов, туда, сюда, а тут еще вспомнить про значок надо. Еще надо коляску убрать, пристегнуть ребенка", — объясняет Валерия Волкова.
И машину ради удобства и безопасности ребенка не всегда оставляют на спецпарковках.
"Сейчас мы на неположенном месте паркуемся, потому что проход в школу загораживать нельзя", — показывает Валерия Волкова.
В ближайшее время инвалидам все же разрешат парковаться даже под знаком "Стоянка запрещена", а право размещать на автомобилях специальные обозначения впервые получат инвалиды третьей группы. Причем знаки исчезнут из свободной продажи, их будут выдавать в индивидуальном порядке. Но правила использования останутся прежними.
"Надо не забывать знак ставить, убирать, потому что это преференция дана людям с инвалидностью", — напомнил Михаил Терентьев, председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы РФ.
Александра Еремеева, тем временем, ждут судебные разбирательства. Он рассчитывает все же доказать, что оставил машину на инвалидной парковке, которая в "Моспаркинге" почему-то значится платной.
"Обидно, что на голом месте мне приходится терять время, нервы и заниматься такой чепухой", — жалуется Александр Еремеев.
В суде дело должны рассмотреть в течение месяца.
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