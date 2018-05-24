Николай Левников стал главой судейского комитета РФС

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев заявил, что Николай Левников сменил на посту главы судейского комитета РФС Валентина Иванова. Также он отметил, что его кандидатура была поддержана единогласно.

"Вчера я с Ивановым встречался, обсуждали вопросы и перспективы. Мы с ним обсуждали, что его занятность не сможет позволить ему нормально занимать эту должность. Я предложил кандидатуру Левникова, он был поддержан единогласно, с сегодняшнего дня приступает к обязанностям", — цитирует Алаева РИА Новости.

Ранее Николай Левников возглавлял контрольно-квалификационную комиссию Российского футбольного союза.