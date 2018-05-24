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Арктика 1 час назад
"Парижское соглашение": принять нельзя игнорировать
22 мая 2018 года состоялось заседание Дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики "ПОРА" на тему "Парижское соглашение – риски для России и АЗРФ". Модератором встречи выступил доцент РАНХ и ГС, эксперт Проектного офиса развития Арктики по ГЧП, к.х.н. Александр Воротников.
Открывая заседание, генеральный директор АНО "Центр экологических инвестиций" Михаил Юлкин осветил краткую историю международных климатических соглашений, результатом которой стало Парижское соглашение, подписанное в 2015 году. В нем у всех стран появилась общая конечная цель – не только удержать рост глобальной средней температуры ниже 2°C, но и приложить усилия для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C. В настоящее время участниками соглашения является 197 стран, из них порядка 180 стран уже его ратифицировало.
Доцент департамента мировой экономики, руководитель программы "Мировая экономика" НИУ ВШЭ Игорь Макаров оценил влияние Парижского соглашения на российскую экономику по нескольким сценариям. Особенно невыгодным для России является сценарий, при котором страна не ратифицирует соглашение. Это ведет к резкому снижению экспорта промышленной продукции и углеводородов.
Заведующий кафедрой общей экологии МГУ имени М.В.Ломоносова Дмитрий Замолодчиков показал неоднозначную оценку роли лесов, и в частности российских, в реализации Парижского соглашения. По его мнению, влияние фактора лесов в поглощении углекислого газа требует конкретных обоснованных методик учета.
Директор Института энергоэффективных технологий в строительстве Владимир Сидорович подчеркнул ключевую роль возобновляемых источников энергии в реализации целей Парижского соглашения, так как они практически в два раза снижают выделение парниковых газов.
Директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов ВШЭ Георгий Сафонов перечислил риски, связанные с отказом от ратификации Парижского соглашения. По его мнению, ПС – это не просто климатическое соглашение. Оно влечет за собой изменения во многих сферах: политической, геополитической, технологической, экономической, социальной, промышленной и других. России необходимо учитывать эти изменения как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективе.
Старший менеджер группы по оказанию услуг в области устойчивого развития КПМГ в России Владимир Лукин отметил, что в российских компаниях есть все инструменты в области управления парниковыми газами (методологии, стандарты, системы верификации), но отсутствуют цели и политическая воля для принятия этого международного тренда.
Александр Воротников в своем выступлении отметил, что одним из последствий глобального потепления является деградация вечной мерзлоты, которая делает высокорисковой реализацию многих проектов в Арктике. Для снижения рисков реализации проектов необходим эффективный мониторинг состояния вечной мерзлоты на основе государственно-частного партнерства.
Состоявшаяся дискуссия подтвердила наличие важных вопросов, связанных ратификацией Россией Парижского соглашения, на которые необходимо ответить. Пока очевидно, что в среднесрочной перспективе для России от ратификации Парижского соглашения больше минусов, чем плюсов. Простой пример: существует неопределенность, связанная с оценкой возможности поглощения углекислого газа российскими лесами. Другой пример: Норвегия ратифицировала Парижское соглашение, но не собирается сокращать добычу нефти. В результате то, что можно одним, нельзя другим. С учетом углеродной составляющей нашей экономики необходим серьезный и взвешенный подход к ратификации Парижского соглашения.
Важно и то, что договор обяжет страну ввести углеродный сбор - плату за выбросы парниковых газов. По разным оценкам, затраты производителей от введения углеродного налога могут составить от 40 до 100 миллиардов долларов. По некоторым расчетам, потери бюджета при реализации соглашения в таком виде, который предлагается России, составят более 2 триллионов рублей в год. Поэтому дискуссия будет продолжена, и на новое заседание Дискуссионного клуба по Парижскому соглашению будут приглашены представители промышленности, транспорта и ТЭК.
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