Загранпаспорта подорожают на полторы тысячи

Дума приняла в первом чтении законопроект об увеличение пошлины за выдачу загранпаспортов с электронным носителем, сообщает "Интерфакс".

За выдачу такого документа пошлины может вырасти с 3,5 до 5 тысяч рублей, за выдачу аналогичного документа детям до 14 лет — с 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

За выдачу водительского удостоверения нового поколения размер пошлины предлагается увеличить с 2 до 3 тысяч рублей. За регистрацию транспортного средства и выдачу свидетельства о регистрации — с 500 рублей до одной тысячи рублей.

В случае принятия закон вступит в силу спустя месяц со дня официального опубликования.