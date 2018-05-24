Игорь Шувалов возглавил Внешэкономбанк

Внешэкономбанк возглавит Игорь Шувалов. Соответствующее предложение бывшему вице-премьеру сделал президент России Владимир Путин в ходе их встречи в Константиновском дворце, передает "Интерфакс".

Шувалов поблагодарил главу государства за доверие и пообещал не подвести. В ответ Путин заявил, что Внешэкономбанк "это институт развития", и его надо поддержать и докапитализировать.

"Это отдельная тема, — сказал Путин, — Я знаю, что вы обсуждали ее с председателем правительства"

В настоящее время ВЭБ возглавляет бывший заместитель председателя правления Сбербанка Сергей Горьков.

"В отношении Сергея Николаевича тоже есть определенные идеи, — сообщил президент, — но мне бы хотелось, чтобы вы пока все вместе поработали".

Внешэкономбанк, как заявлено на его сайте, не классический банк, а банк развития. Он не предоставляет банковских продуктов, поскольку является госкорпорацией, помогающей стратегическому развитию экономики путем инвестирования в проекты национального значения. Реализованные инвестпроекты ВЭБа на слуху у всех — это и гражданские самолеты МС-21 и SJ 100, и аэропорт Сочи, и создание космического аппарата "Экспресс АМ-7", и многие другие.