Затонувший испанский галеон три века хранил клад на 17 миллиардов долларов

Команда археологов из Океанографического института в Вудс-Хоуле (США) рассказала о сенсационной находке. У берегов Колумбии на глубине более 600 метров был найден знаменитый испанский галеон "Сан-Хосе".

Это судно называют "Священным раалем затонувших кораблей", ведь на его борту находились несметные богатства.

Поясним, что во время войны за испанское наследство "Сан-Хосе" под командованием генерала Хосе Фернандеса Сантиллиана входил в состав Золотой флотилии. Летом 1708 года флотилия столкнулась с английской эскадрой возле острова Бару. В течение полутора часов между кораблями шёл бой, и на "Сан-Хосе" взорвался хранившийся в трюмах порох. Из 600 членов экипажа и пассажиров спаслись только 11 человек. Весь груз галеона (золото, серебро и изумруды) ушёл на дно.

Поиски судна и его сокровищ продолжались долгое время. В 2015 году международная команда учёных официально заявила об их завершении и переходе к более детальному изучению обломков. Исследования проходили при поддержке колумбийских властей и научных центров (ранее многочисленные суды признали "Сан-Хосе" собственностью Колумбии).

"Чтобы обеспечить успешный поиск, мы воспользовались услугами Океанографического института в Вудс-Хоуле, который имеет обширный и признанный опыт в области подводной разведки. Это партнёрство стало ключом к открытию", — поясняет ведущий автор проекта Maritime Archaeology Роджер Дули (Roger Dooley).

Исследования "Сан-Хосе" привели к грандиозному открытию: на борту галеона был найден клад на сумму 17 миллиардов долларов США (более триллиона рублей по курсу на 24.05.2018).

Специалисты признаются, что основная заслуга в обнаружении и изучении затонувшего судна принадлежит подводному роботу под названием REMUS 6000 (показан на фото ниже), которого предоставил Океанографический институт в Вудс-Хоуле.

"REMUS 6000 был идеальным инструментом для работы, поскольку он способен проводить длительные миссии на больших площадях", — поясняет инженер и руководитель экспедиции Майк Пёрселл (Mike Purcell).

Кстати, именно этот робот помог в 2011 году обнаружить обломки самолёта Airbus A330-203 авиакомпании Air France, потерпевшего крушение во время рокового рейса 447 и затонувшего в водах Атлантики. Кроме того, REMUS 6000 помогал учёным исследовать место крушения "Титаника".

В ходе новой работы археологи провели несколько экспедиций, и лишь на завершающем этапе, когда надежды почти не осталось, сканирующие сонарные устройства, установленные на борту аппарата, подали сигнал об обнаружении массивного объекта. Затем REMUS 6000 приступил к сбору изображений, увидев которые, археологи поняли, что нашли тот самый "Священный Грааль затонувших кораблей".

Историки поясняют, что узнать "Сан-Хосе" было несложно: на его борту было установлено 62 бронзовые пушки с выгравированными дельфинами. Как только эксперты получили снимки обломков этих пушек, у них не осталось сомнений, и они приступили к более детальным исследованиям.

"Обломки корабля были частично скрыты морскими отложениями, однако разрешение изображений было достаточно хорошим, чтобы разглядеть декоративную резьбу", — отмечает Дули.

Авторы заключают, что это исследование сыграло важную роль в разгадке одной из величайших тайн мировой истории. Артефакты, найденные на галеоне, помогут историкам больше узнать о социальном, культурном и политическом климате Европы начала 18 века.

Правительство Колумбии между тем заявило о создании музея, посвящённого "Сан-Хосе", а также лаборатории высочайшего уровня, которая поможет сохранить уникальные артефакты, включая легендарные пушки, керамические изделия и другие находки.

Кстати, по мнению некоторых экспертов, Испания также могла бы претендовать на сокровища, ведь судно всё-таки выступало под её флагом. Более того, судя по историческим документам, в начале 18 века многие грузы, перевозимые на испанских галеонах, могла принадлежать также Голландии, Англии и Франции. Вот почему исследование немного затянулось: большая часть данных держалась в секрете, пока международные суды решали вопрос о правомерности использования клада.

В результате, как уже говорилась, спор о правах на сокровища решился в пользу Колумбии, однако Организация Объединенных Наций призвала государство использовать клад и культурное наследие исключительно в некоммерческих целях.

Напомним, что ранее мы рассказывали о другом сенсационном исследовании подводных археологов – изучении места крушения Антикитерского корабля, которое растянулось на шесть сезонов. Также исследователи вычислили строителей подводного "затерянного города" и открыли крупнейшую в мире подводную систему пещер, хранящую артефакты майя.