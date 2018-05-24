24 мая 201815:03
Roland Garros. Калинская вышла в финал квалификации
Россиянка Анна Калинская во втором круге квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису оказалась сильнее Валентини Грамматикопулу из Греции. Для выявления победителя соперницам понадобилось провести все три партии. Итоговый счет – 3:6, 6:1, 6:2 в пользу российской теннисистки.
Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Победа Калинской позволила ей пробиться в финал квалификации Roland Garros, где она сразится с Викторией Голубич из Швейцарии.
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