Кубок России по футболу может изменить формат

Второй по значимости национальный футбольный турнир – Кубок России, — может частично изменить свой формат. Предполагаемые изменения касаются стадий 1/4 и 1/2 финала, противостояния на уровне которых могут стать двухматчевыми. Сейчас на всех уровнях играют по одному матчу.

"Вопрос пока обсуждается, — цитирует "Спорт-экспресс" исполняющего обязанности президента Российского футбольного союза Александра Алаева. – Предложено ввести двухраундовые противостояния в 1/4 и 1/2 финала".

Реформа Кубка России обсуждается давно и ее сторонники считают, что в решающей стадии турнира следует уменьшить вероятность случайного исхода встреч. Именно поэтому на стадии 1/4 и 1/2 финала турнира предлагается ввести двухматчевый режим. Однако противники этих преобразований считают, что следует как и большинстве стран Европы проводить кубковые баталии во всех раундах по итогам одной встречи.