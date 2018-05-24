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Лечение диабета 1 час назад
Глубокая стимуляция мозга улучшила состояние пациента, страдающего диабетом
Несколько лет назад 53-летний житель Голландии обратился к врачам с симптомами обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Медики предложили ему новый перспективный метод лечения, который, впрочем, требовал хирургического вмешательства. Мужчине имплантировали электроды, которые стимулируют глубинные участки мозга. Учёных интересовали области, участвующие в принятии решений, поиске поощрений и мотивации.
Лечение оказалось успешным. Оно позволило пациенту отказаться от одного из его лекарственных препаратов. Но поразило исследователей другое: мужчина также страдал от диабета второго типа, и терапия совершенно неожиданно для всех несколько облегчила симптомы и этого недуга.
Теперь же специалисты констатируют, что они, вероятно, выяснили причину случившегося. По их предположению, повышение выработки дофамина (нейротрансмиттера, участвующего в процессах мотивации и удовольствия) улучшает способность организма перерабатывать сахар.
Напомним, что первый тип диабета является аутоиммунным заболеванием, при котором гормон инсулин не вырабатывается или его синтезируется очень мало (таких больных примерно 10-15% от общего числа). Первый тип обычно диагностируется в детстве (впрочем, недавно оказалось, что в данном случае речь часто идёт об ошибке).
Диабет второго типа, более распространённая форма, возникает в результате нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей (соответственно, 85-90 процентов больных).
На сегодняшний день нет метода лечения, которое бы помогало полностью избавить человека от такого заболевания. В связи с этим результаты лечения 53-летнего мужчины очень заинтересовали учёных.
Чтобы проверить, действительно ли глубокая стимуляция мозга помогла пациенту улучшить его состояние, эндокринолог Мирей Серли (Mireille Serlie) и её коллеги из Академического медицинского центра в Амстердаме пригласили того самого диабетика для участия в эксперименте.
Помимо него к исследованию привлекли ещё 14 других мужчин и женщин с имплантатами для глубокой стимуляции мозга (DBS), которые были использованы для лечения их от ОКР. Но у них не был диагностирован диабет.
Серли и её коллеги на 17 часов отключили устройства DBS и измерили уровень сахара в крови натощак, а также реакцию на инсулин. Оказалось, что DBS значительно повышал чувствительность к инсулину у всех участников эксперимента.
Последовавшие исследования на мышах показали, что дофамин, выделенный нейронами в области мозга под названием вентральный стриатум (её же стимулируют имплантаты), играет ключевую роль в регулировании уровня глюкозы по всему организму.
Чтобы увидеть, присутствует ли подобный механизм в организме людей, специалисты дали 10 здоровым мужчинам препарат, который уменьшал уровень дофамина. Чувствительность к инсулину испытуемых тут же снизилась.
Учёные также использовали свет лазера для стимулирования стриарных нейронов у грызунов. По мере того как нейронные клетки выделяли всё больше дофамина, скорость, с которой другие клетки поглощали глюкозу из крови грызунов, повышалась.
Результаты работы не означают, что глубокая стимуляция мозга станет реальной практикой лечения для большинства людей с диабетом. Слишком уж сложна практика внедрения имплантатов. Кроме того, длительное воздействие повышенного уровня глюкозы и инсулина серьёзно изменяет функцию клеток и органов.
"Весьма вероятно, что результаты, описанные авторами работы, нельзя применить к людям, больным сахарным диабетом давно", — предупреждает Нима Саеди (Nima Saeidi) из Гарвардской медицинской школы.
Впрочем, Серли не спорит, что для некоторых людей повреждение клеток может быть необратимым. Но на ранних стадиях заболевания "это действительно может помочь", заключает исследовательница.
Добавим, что новые знания также могут пригодиться для создания новых методов лечения диабета, нацеленных на выработку дофамина в мозге.
О результатах исследования авторы работы сообщили в статье, опубликованной в научном издании Science Translational Medicine.
Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) также сообщали, что диабет больше нельзя делить на два типа, и это тоже следует учитывать при лечении заболевания.
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