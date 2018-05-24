Павлюченкова пробилась в полуфинал теннисного турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертьфинальном поединке турнира в Страсбурге встречалась с представительницей Казахстана Зариной Дияс. Для выхода в полуфинал ей хватило двух партий, в которых она была сильнее своей соперницы со счетом 6:4, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. За выход в финал Павлюченкова теперь поспорит с Эшли Бартли из Австралии.

Напомним, что призовой фонд турнира в Страсбурге превышает 225 тысяч долларов.