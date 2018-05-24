Мохаммед Салах будет поститься в день финала Лиги чемпионов

Нападающий английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах столкнется с дополнительными трудностями во время подготовки к финалу Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве. С рассвета и до заката он не притронется к еде и воде, чтобы не нарушить пост в священный для мусульман месяц Рамадан.

По информации Eurosport.ru, египетский форвард собирается поститься даже в день финала Лиги чемпионов, в котором встретятся испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". А это значит, что около 18 часов Салах будет вынужден обойтись без воды и еды. Лишь за полтора часа до начала матча он сможет принять пищу.

Ранее глава Египетской футбольной ассоциации Хани Абу Рида заявил, что попросит футболистов национальной команды отказаться от строгого поста, поскольку им предстоит серьезная подготовка к чемпионату мира в России. Месяц Рамадан завершится 14 июня 2018 года.