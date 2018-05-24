ФСК ЕЭС и Союз машиностроителей России будут сотрудничать в области высоких технологий

В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение между ФСК ЕЭС и Союзом машиностроителей России. Соглашение направлено на развитие отечественных предприятий энергетического машиностроения, осуществляющих разработку и производство высокотехнологичной продукции, техническое переоснащение электросетевого комплекса и потребителей электроэнергии. Документ подписан председателем правления ФСК ЕЭС Андреем Муровым и президентом объединения "Союз машиностроителей России" Сергеем Чемезовым в рамках ПМЭФ-2018.

Соглашение подразумевает партнерство в части цифровизации энергетики, промышленного внедрения инноваций, разработки и внедрения информационно-телекоммуникационных технологий и систем безопасности для предприятий электросетевого комплекса.

Глава ФСК ЕЭС Андрей Муров отметил, что доля российского основного электротехнического оборудования в закупках по итогам прошлого года составила 85%. К 2030 году этот показатель планируется довести до 95%, что соответствует целям Энергетической стратегии России.

Документ предусматривает поддержку экспорта высокотехнологичной продукции предприятий – членов Союза, привлечение их к международному научно-техническому обмену и содействие доступу к международной экспертизе в рамках Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ).

Взаимодействие ФСК ЕЭС и "Союза машиностроителей России" подразумевает постоянный обмен информацией, проведение совместных мероприятий, разработку предложений по совершенствованию правовой базы и взаимодействие с органами власти, оказание всестороннего содействия энергомашиностроителям и др.

"Отечественная промышленность ведет широкий спектр работ в интересах энергетического комплекса. Основные задачи, которые мы решаем, — создание новых видов оборудования, комплексный перевод электросетевого хозяйства на отечественные решения. Это касается, как техники, так и специализированного программного обеспечения. Цель – довести долю российских разработок до 100 процентов, что позволит обеспечить технологическую независимость в этой сфере и укрепить энергетическую безопасность страны", — заявил генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

ФСК ЕЭС — крупнейший в России потребитель электротехнического оборудования на напряжение 110 киловольт и выше. Объем закупок компанией тяжелого электротехнического оборудования — распределительных устройств, выключателей и трансформаторов — с 2015 по 2017 годы составил более 34 миллиардов рублей.