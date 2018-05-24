Защитник "Зенита" Иванович попал в расширенный состав сборной Сербии

Тренерский штаб сборной Сербии по футболу объявил предварительный состав сборной страны, который отправится на чемпионат мира в Россию. В него вошли 27 футболистов. В списке нашлось место и для защитника санкт-петербургского "Зенита" Бранислава Ивановича.

Как сообщает РИА Новости, главный тренер сербов Младен Крстаич пригласил в команду следующих футболистов для подготовки к турниру:

вратари — Владимир Стойкович ("Партизан" Белград), Марко Дмитрович ("Эйбар", Испания), Предраг Райкович ("Маккаби" Тель-Авив, Израиль), Александар Йованович ("Орхус", Дания);

защитники — Антонио Рукавина ("Вильярреал", Испания), Александар Коларов ("Рома", Италия), Милан Родич ("Црвена Звезда" Белград), Бранислав Иванович ("Зенит" Санкт-Петербург, Россия), Урош Спаич ("Краснодар", Россия), Матия Настасич ("Шальке", Германия), Душко Тошич ("Гуанчжоу Фули", Китай), Милош Велькович ("Вердер", Германия), Никола Миленкович ("Фиорентина", Италия);

полузащитники — Лука Миливоевич ("Кристал Пэлас", Англия), Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед", Англия), Марко Груич ("Ливерпуль", Англия), Адем Ляйич ("Торино", Италия), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио", Италия), Душан Тадич ("Саутгемптон", Англия), Мият Гачинович ("Айнтрахт" Франкфурт, Германия), Филип Костич ("Гамбург", Германия), Андрия Живкович ("Бенфика", Португалия), Неманья Радоньич ("Црвена Звезда" Белград), Неманья Максимович ("Валенсия", Испания);

нападающие — Александар Митрович ("Фулхэм", Англия), Александар Прийович (ПАОК, Греция), Лука Йович ("Айнтрахт" Франкфурт, Германия).

Напомним, что сборная Сербии попала в одну группу с командами Бразилии, Швейцарии и Коста-Рики. Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.