В Ставропольском крае насмерть сбили пешехода

В Ставропольском крае в Кочубеевском районе 23 мая произошла смертельная авария: 49-летний мужчина решил перейти дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода, посмотрел налево, увидел мчащийся автомобиль и... побежал.

Проскочить перед машиной, несущейся на большой скорости, ему не удалось. Столкновение произошло, несмотря на то, что 23-летний водитель "Нивы" в последний момент попытался объехать бегущего.

Пешеход умер практически мгновенно. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают степень ответственности водителя.