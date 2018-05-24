Новости Происшествия

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24 мая 201816:52

В Ставропольском крае насмерть сбили пешехода

В Ставропольском крае в Кочубеевском районе 23 мая произошла смертельная авария: 49-летний мужчина решил перейти дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода, посмотрел налево, увидел мчащийся автомобиль и... побежал.

 

Проскочить перед машиной, несущейся на большой скорости, ему не удалось. Столкновение произошло, несмотря на то, что 23-летний водитель "Нивы" в последний момент попытался объехать бегущего.

Пешеход умер практически мгновенно. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают степень ответственности водителя.

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