Печальный момент истории: Трамп отменил встречу с Кимом

Президент США Дональд Трамп уведомил лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что принял решение отказаться от участия в планировавшейся на 12 июня двусторонней встрече в Сингапуре.

Как передает ТАСС, послание Трампа руководителю Северной Кореи обнародовала пресс-служба Белого дома.

В документе констатируется, что "в связи с сильным гневом и открытой враждебностью, продемонстрированной в ходе Ваших недавних заявлений, я нахожу неподобающим проводить в настоящее время эту давно планировавшуюся встречу".

Президент США напоминает лидеру Северной Кореи в том, что американские ядерные возможности настолько огромны и мощны, что он молится, чтобы их никогда не пришлось использовать.

При этом Трамп заверяет Ким Чен Ына в том, что надеется на то, что когда-нибудь в будущем они встретятся друг с другом.

Ранее сообщалось о том, что КНДР 24 мая в присутствии иностранных журналистов произвела демонтаж своего ядерного полигона "Пунгери", взорвав его.

Однако это не произвело впечатления на главного зрителя – США. Вашингтон настаивает на том, чтобы Пхеньян согласился передать ему все свои ядерные технологии, угрожая прервать едва начавшийся диалог с КНДР.