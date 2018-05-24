Владимир Стержаков впервые откровенно рассказал о борьбе с раком

Владимир Стержаков — звезда фильмов "Такси-блюз" и "Плюмбум", а также сериалов "Доярка из Хацапетовки" и "Земский доктор", впервые решился на то, чтобы публично рассказать о страшной болезни, с которой он борется в последнее время. В "Прямом эфире" Стержаков признался, что у него диагностировали рак брюшной полости.

О том, что он не здоров, заговорили после того, как его увезли на скорой практически со сцены. Однако все это время о страшной болезни Стержакова знали только самые близкие люди: жена, двое сыновей и его друг Марат Башаров, который стал свидетелем первого приступа болезни Владимира.

"Ужас! Не дай бог никому пережить вот это – увидеть, как на твоих глазах человек, можно сказать, умирает. Мы тут же вызвали врачей. Владимира Александровича увезли в больницу, и началось", — вспоминает тот день Башаров. Тогда же Стержаков попросил его никому не говорить о приступе и болезни.

Сейчас 58-летний актер начинает жизнь с чистого листа. И во всем ему помогает жена Алла, с которой они вместе уже 25 лет.

Стержаков признается, что когда узнал о диагнозе, то представил самое страшное: состояние "овоща", памперсы, беспомощность.

Актер не верил в исцеление и, по его признанию, даже подумывал об уходе из жизни, чтобы не обременять близких людей своим тяжелым состоянием.

Собираясь на первую операцию, он поговорил с сыновьями, чтобы подготовить их к самостоятельной жизни, а они повели себя так, что Стержаков даже не ожидал.

Что главное поняла супруга актера Алла Стержакова за то время, что помогает мужу бороться со страшным недугом? Как повели себя сыновья, узнав о болезни отца? И есть ли у него надежда на полное исцеление? Ответы на эти вопросы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".