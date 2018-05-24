Россия полностью решила вопрос зависимости от украинского двигателестроения

Россия решила вопросы импортозамещения в области авиационного и военно-морского двигателестроения. Вице-премьер РФ Юрий Борисов отметил, что в настоящий момент зависимости от украинской продукции уже нет, сообщает ТАСС.

"Могу констатировать, что зависимости от украинской продукции уже нет. Ситуация с западными поставками кардинальным образом меняется. Мы решили проблему с авиадвигателями, ВК-2500 заменил ТВ3-117 в армейской авиации. Мы решили проблему с двигательными установками для ВМФ", — заявил Борисов.

По словам Борисова, работа по импортозамещению должна продолжаться.

"Успокаиваться здесь нельзя. К сожалению, мы еще испытываем зависимость по электронной компонентной базе, особенно специальной", — отметил вице-премьер.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия сможет полностью заместить комплектующие, которые ранее поставлялись с Украины, к 2018-2019 году.

В 2014 году было заморожено сотрудничество Украины и РФ в военной сфере. С учетом того, что на Украине еще с советских времен частично располагалось производство комплектующих для военной техники, разрыв связей поставил под вопрос исполнение ряда программ российского ОПК. В частности, из-за непоставки украинских газотурбинных установок было приостановлено строительство нескольких кораблей для ВМФ.