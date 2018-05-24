Виктор Логинов написал книгу "Планета кошек"
Известный актер и телеведущий Виктор Логинов написал книгу "Планета кошек", которая появится в продаже в конце мая. Это книга в жанре нон-фикшн, совместный проект издательства "АСТ" и телеканала "Живая планета": история отношений людей и кошек, поданная в легкой и увлекательной форме.
Повествование представляет собой путешествие кота Кренделя по разным странам и эпохам. Он посетит Эрмитаж и Кошачий остров, познакомится с красотками из замка кардинала Ришелье и пожмет шестипалую лапу любимцам Эрнеста Хемингуэя. Читатели узнают множество новых фактов об этих красивых, грациозных и своенравных животных.
"Отправной точкой стала работа ведущего проекта "Планета кошек" на телеканале "Живая планета", — рассказывает сам Виктор. — До того, как я согласился на эту работу, даже не понимал, насколько я люблю этих животных. Во время съемок программы я открыл для себя не только повадки этих удивительных существ и вообще узнал о них много нового. Земля, и в самом деле, – планета кошек! После окончания съемок тема кошачьих меня не отпускала. Я увлекся всерьез, и в какой-то момент мне захотелось поделиться новыми знаниями с другими людьми".
В книгу вошли материалы, накопленные Виктором за два года. Вы узнаете, в какой стране готовили кошек-космонавтов. Мерзнут ли кошки зимой? Почему этих животных не увидишь на улицах Вьетнама? Зачем Далай-Лама подарил кота Брежневу? Как зовут кота, который ловит мышей в резиденции премьер-министра Великобритании?
"Хотелось написать книгу, которая была бы интересна и детям, и взрослым. И отсюда пришла идея – рассказать об этой планете с точки зрения кота, отправив его в путешествие во времени. Пока я писал книгу, то много узнал не только о жизни этих замечательных существ, но и что-то важное о нас самих", — поделился Виктор Логинов.
Виктор Логинов – актер театра и кино, телеведущий. Самая известная роль Логинова – отец семейства Гена Букин в ситкоме "Счастливы вместе".
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