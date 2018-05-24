Теннисистка Кудерметова прошла в решающий раунд квалификации Roland Garros

Российская теннисистка Вероника Кудерметова сумела пробиться в решающий раунд квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже. В матче второго круга россиянка в трех партиях победила американку Николь Гиббс со счетом 6:0, 5:7, 6:1.

Соперницы провели на корте чуть менее двух часов. Теперь Кудерметовой предстоит встретиться с победительницей матча между чешкой Барборой Крейчиковой и украинкой Ангелиной Калининой. В случае победы россиянка попадет в основную сетку Roland Garros.

Ранее барьер второго круга преодолела еще одна представительница России Анна Калинская.