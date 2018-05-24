Не вышел из роли: актера криминальных сериалов задержали за разбой

В Москве задержан актер криминальных сериалов Илья Уткин. Его остановили на дороге сотрудники ГИБДД, увидев знакомое лицо. Как выяснилось, Уткин числился в федеральном розыске по статье "Разбой".

Дело очень напоминает одну из его ролей — групповое ограбление квартиры в Медведкове. Двое сообщников Уткина уже получили сроки, а сам актер долгое время скрывался. Подробности преступления следователи пока не раскрывают. Но, по некоторым данным, жертвой налетчиков стала хорошая знакомая Уткина, с которой у него не сложились личные отношения.