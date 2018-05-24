Финал футбольной Лиги чемпионов-2020 пройдет в Стамбуле

На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций, который проходит в Киеве, было принято решение отдать финал Лиги чемпионов-2020 турецкому Стамбулу. Матч пройдет на Олимпийском стадионе имени Кемаля Ататюрка. На проведение финала также претендовал португальский Лиссабон.

О победе турецкой заявки сообщил президент УЕФА Александер Чеферин. Кроме того, он заявил, что финал Лиги Европы в 2020 году пройдет в Гданьске, а матч за Суперкубок УЕФА в Порту, сообщает ТАСС.

Напомним, что в следующем сезоне финал Лиги чемпионов примет мадридский стадион "Ванда Метрополитано". Решающий поединок состоится 1 июня 2019 года.